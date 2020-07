VIDÉOS | Menés 2-0, Saelemaekers et l’AC Milan arrachent un point à la SPAL

L’AC Milan et Alexis Saelemaekers ont pris un point (2-2) sur le terrain de la SPAL mercredi à Ferrare lors de la 29e journée de Serie A.

Alexis Saelemaekers, qui a été définitivement acquis par Milan mercredi, est monté au jeu à la 16e minute en remplacement de Castillejo, blessé.

La SPAL menait 2-0 à la demi-heure via Valoti (13e) et Floccari (29e). Milan pensait avoir réduit l’écart par Calhanoglu à la 36e, mais le but était annulé par le VAR.

Les locaux se retrouvaient réduits à dix après la carte rouge de D’Alessandro à la 43e, pour un tacle dangereux, mais les ‘rossoneri’ne profitaient pas de leur supériorité numérique.

Il fallut attendre la 80e minute pour voir Leao réduire le score et le temps additionnel pour voir Milan égaliser sur un but contre son camp de Vicari (90+4).

L’AC Milan pointe au 7e rang avec 43 points, à deux longueurs de la 6e place de Naples, qui se rend à l’Atalanta jeudi. La SPAL est 19e et avant-dernière avec 19 points.