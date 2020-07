Le Brésil franchit le cap des 60.000 morts du coronavirus

Le Brésil a franchi mercredi le cap des 60.000 morts du coronavirus, après avoir enregistré 1.038 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé.

Le Brésil, qui a été le pays au monde où le Covid-19 a fait le plus de morts chaque jour depuis près d’une semaine, déplore au total 60.632 décès, selon les données du ministère, considérées comme très sous-évaluées par la communauté scientifique car ce pays pratique peu de tests.

Très préoccupant également, le chiffre des nouvelles contaminations annoncé mercredi est l’un des plus élevés jamais enregistré, avec 46.712 cas supplémentaires en 24 heures, signe que la pandémie est loin d’être contrôlée dans le plus grand pays d’Amérique latine.

Les États de Sao Paulo et de Rio de Janeiro sont les plus affectés, avec respectivement 15.030 et 10.198 décès pour près de 290.000 et 116.000 contaminations.

Ces deux États sont pourtant en voie de reprise des activités économiques et commerciales après un confinement de plus de trois mois. En termes de décès et de contaminations - – 1,44 million - – le Brésil, avec ses 212 millions d’habitants, est le pays le plus touché par le coronavirus derrière les États-Unis.