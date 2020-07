Face au Standard, Waremme n’a pas été ridicule

Premier match post-Covid pour le Standard qui accueillait Waremme pour une joute amicale.

Premier match post-Covid pour le Standard et forcément pour Waremme. Avec, dans l’ensemble, une prestation encourageante. Si le score est logiquement fleuve, Waremme le doit essentiellement à une première période compliquée. Trois buts encaissés et pas mal d’occasions concédées, logique, mais un beau bloc défensif qui n’a jamais été ridicule. En seconde période, les échanges furent finalement plus équilibrés. Aussi parce que les deux équipes ont fait tourner. Waremme s’est même offert le luxe, via le jeune Florian Lemire, de sortir un penalty d’Amallah. Mais il ne peut rien sur le penalty qu’il provoque lui-même signé Gavory.

Arbitre: Quentin Pirard.

Buts: W. Balikwisha (1-0 12), Dragus (2-0 22), W. Balikwisha (3-0 42), Gavory sur pen. (4-0 80), J. Carcela (5-0 86).

1re mi-temps: STANDARD: Henkinet,Vanheusden, M. Carcela, W. Balikwisha, Dragus, Bokadi, Fai, Avenatti, Bastien, Pavlovic.

STADE WAREMMIEN: Solheid, Dichiara, Lacroix, Lapierre, Maglio, Fondaire, Fraccari, onzatti, Lamah, La Rocca, Julin.

2e mi-temps: STANDARD: Bodart, Vojvoda, Nekadio, Laifis, Gavory, J. Carcela, Raskin, Amallah, Ntelo, Tapsoba & M-A. Balikwisha

STADE WAREMMIEN: Lemire, L’avocat, Lapierre (70 Dichiara), Lacroix, Olemans, Tamburrini, Gonzatti (70 Fraccari) Senga, Fondaire (70 La Rocca), Loyaerts, Julin (70 Lamah).

