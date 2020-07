Jupiler Pro League: Eleven Sports va collaborer avec Mediapro pour la production des matches

Eleven Sports, le nouveau détenteur des droits TV pour la Pro League, va collaborer avec la société multimédia espagnole Mediapro pour la production des matches et la vente internationale des droits du football belge. Trois chaînes uniquement dédiées à la Pro League seront également lancées.

«Eleven Sports et Mediapro vont rassembler leur expertise et leurs capacités à travers le monde afin de stimuler la croissance commerciale des deux groupes et de répondre aux attentes des fans», a précisé Eleven Sports dans un communiqué.

Une collaboration qui va concerner le football belge dont Eleven Sports a acquis les droits pour les cinq prochaines saisons. «L’expertise de Mediapro dans le domaine de la production télévisuelle garantit à Eleven Sports une production de pointe des différentes compétitions: D1A, D1B, la Women Super League et l’e-Pro League.

Pour promouvoir davantage le football belge, l’ambition est toujours d’utiliser les chaînes de télévision numériques mais un accord doit être trouvé avec les fournisseurs Proximus, Orange et Telenet. De plus, Eleven Sports va également proposer un abonnement «Over The Top», une sorte de Netflix du football belge.

Mediapro, qui possède les droits de La Liga et la Ligue 1, va notamment développer trois chaînes pour la diffusion numérique, dont deux pour les matches et une troisième pour d’autres contenus.