Les banques invitées à assumer pleinement leur responsabilité dans la gestion de la crise

La Banque nationale (BNB) a exhorté mercredi le secteur financier à assumer «pleinement» ses responsabilités pour faire face à la crise du coronavirus.

Elle a en effet constaté une «réticence» de leur part à utiliser les coussins de fonds propres et de liquidités, a-t-elle indiqué en marge de la présentation de son rapport annuel sur la stabilité financière. Selon ce document, ces coussins permettent pourtant au secteur financier belge, qu’il soit bancaire ou des assurances, d’être suffisamment solide pour affronter et contribuer à relever les défis liés à la crise du Covid-19.

Les institutions financières peuvent jouer un rôle-clé pour atténuer l’impact de la crise sur les ménages et les entreprises grâce au crédit, ressort-il du rapport sur la stabilité financière. La Banque nationale constate toutefois une réticence à utiliser les capitaux et les réserves de liquidités libérés en raison de la crise.

Selon Jean Hilgers, directeur de la BNB, les banques sont préoccupées, entre autres, par les «effets de stigmatisation» sur les marchés financiers lorsqu’elles réduisent ces coussins. Le recours à ces ‘buffers’dans ce contexte est pourtant «absolument normal», a déjà insisté la Banque nationale. Selon son responsable, «cela reste pourtant un défi».

Selon l’institution, cette réticence pourrait même être contre-productive et pourrait accroître l’impact de la crise sur l’économie réelle. Elle encourage donc les institutions à utiliser les coussins de fonds propres et de liquidités, si nécessaire, «au maximum et de manière responsable».