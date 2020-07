Coronavirus: la Belgique élargit la notion de voyages essentiels

La Belgique a accepté, avec une entrée en vigueur dès ce mercredi, une extension de la liste des voyages essentiels autorisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 à quatre catégories, dont les marins et les étudiants, a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin.

Les autorités belges ont aussi autorisé les citoyens des pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen (soit l’UE + ) et les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’UE, ainsi que les membres de leur famille, à voyager à leur convenance dans l’UE + – dont également en Belgique.

Ces décisions font suite à l’adoption mardi de la recommandation européenne qui autorise de lever graduellement les restrictions sur les voyages non essentiels depuis une quinzaine de pays hors UE.

La Belgique a entamé ses consultations avec les experts des services publics concernés pour aboutir à une «réouverture prudente de ses frontières», a souligné M. Goffin (MR) dans un communiqué.

La Belgique accepte ainsi dès aujourd’hui (mercredi) une extension de la liste des voyages essentiels autorisés à quatre catégories: les marins, les personnes qui participent à des réunions d’organisations internationales, les étudiants et le personnel hautement qualifié dont le travail ne peut être effectué à distance (en tenant compte des procédures de visa qui sont actuellement en vigueur), a précisé le chef de la diplomatie.

Quant aux citoyens de l’UE + et les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’UE, ainsi que les membres de leur famille, ils peuvent désormais voyager où ils le souhaitent dans l’UE +, y compris en Belgique, et non plus uniquement dans leur pays de résidence, souligne le communiqué.