Le débrief du jour: Alerte jaune sur la Belgique | Fléron: incendie mortel | Les mauvaises habitudes belges au volant

Toute la Belgique en alerte jaune, un incendie mortel à Fléron ou encore les mauvaises habitudes des Belges au volant: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce mercredi.

1 Précipitations et risque d’orage: alerte jaune sur tout le pays

L’IRM a lancé une alerte jaune sur le territoire belge en raison de fortes précipitations, avec des cumuls de 20 à 40 litres par mètre carré en 24h entre mardi et mercredi soir.

+ À LIRE | Le centre et l’ouest du pays principalement concerné par l’alerte jaune

2 Un mort dans l’incendie d’une maison à Fléron

Un incendie s’est déclaré ce matin dans une habitation située rue Chantraine, à Fléron. Une personne est décédée.

+ À LIRE | L’habitation a été totalement embrasée

3 Alcool et SMS au volant: les Belges «champions d’Europe» des mauvaises habitudes

Le dernier Baromètre européen de la Fondation Vinci partagé ce mercredi par Vias, l’institut belge de la sécurité routière, montre que l’alcool et l’utilisation de téléphones portables au volant restent un problème majeur pour les Belges.

+ À LIRE | Les Belges ne sont pas toujours exemplaires au volant

4 Un mois de juin plus chaud, plus ensoleillé et plus orageux que l’année dernière

Le mois de juin a été plus chaud, plus ensoleillé et plus orageux que celui de l’année dernière, a fait savoir l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bilan climatologique mensuel.

+ À LIRE | La température moyenne du mois de juin a été supérieure de 1,3°C par rapport à la normale

5 Coronavirus: Walibi rouvre ses portes

Avec la phase 4 du déconfinement qui a débuté ce mercredi, les parcs d’attractions, comme Walibi, ont pu rouvrir leurs portes à un public plutôt impatient.

+ À VOIR | Même sur les attractions, il faut garder le masque