Alors que juillet a débuté, la saison des camps d’été bat déjà son plein. L’occasion de s’immiscer dans les tout derniers préparatifs de l’un d’entre eux, celui de l’unité patro Saint-Remacle de Champlon-Tenneville, et d’en savoir un peu plus sur les règles et mesures prises afin de garantir la sécurité sanitaire de chacun.