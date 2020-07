Un Indien se marie et décède du Covid 2 jours plus tard: plus de 100 personnes contaminées

Une centaine de personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus en Inde après avoir participé, à quelques jours d’intervalle, au mariage puis aux funérailles d’un jeune homme ayant possiblement contracté la maladie Covid-19, a rapporté mercredi un responsable médical local.

Plus de 400 personnes au total ont participé dans l’État du Bihar (nord) au mariage le 15 juin d’un jeune homme de 26 ans présentant des symptômes identiques à ceux du nouveau coronavirus, et à ses obsèques conséquentes à son décès deux jours plus tard.

«Jusqu’ici 111 personnes, qui ont soit participé au mariage soit aux funérailles, ont été testées positives. Toutes les autres ont été identifiées et mises à l’isolement», a déclaré à l’AFP Raj Kishor Chaudhary, responsable médical en chef de Patna, la capitale régionale du Bihar.

Les autorités ont établi un camp spécial pour tester les personnes présentes à ces deux rassemblements après une flambée de cas dans le village concerné. Une enquête a été ouverte contre la famille du marié.

Les médecins ignorent si ce dernier était la source des contaminations, son corps ayant été promptement incinéré par sa famille avant qu’il ne soit testé. Aucun de ses proches, dont sa nouvelle épouse, n’a été testé positif.

300 personnes au mariage, 200 aux obsèques

Cet ingénieur informatique de Guargaon, ville satellite de la capitale New Delhi, est rentré chez lui une semaine seulement avant le mariage et souffrait de poussées de fièvre et de diarrhée, a indiqué Raj Kishor Chaudhary.

Il a été brièvement hospitalisé mais sa famille a réussi à le ramener à la maison après une prise de médicaments et a célébré son mariage avec 300 invités.

Le jeune marié est décédé à son domicile deux jours après. Près de 200 personnes ont assisté à ses obsèques.

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui fait toujours rage dans le pays, l’Inde limite les mariages à 50 personnes, et les funérailles à 20 personnes. Le géant d’Asie du Sud recense à ce jour 17.400 morts du coronavirus pour 585.493 cas déclarés, des chiffres en rapide progression.

New Delhi a levé le sévère confinement en place de fin mars à début juin mais des restrictions persistent. Le Premier ministre Narendra Modi a fustigé mardi le relâchement de ses compatriotes face à la crise sanitaire.

«Nous sommes devenus négligents avec la distanciation physique, le port du masque ou le lavage des mains fréquent», a déclaré le leader nationaliste hindou lors d’une adresse télévisée à la nation.

«Je vous appelle à nouveau à prendre les mêmes précautions que pendant le confinement», a-t-il affirmé.