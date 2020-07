Nouveau programme à l’automne pour le Kunstenfestivaldesarts

Le programme est composé en trois chapitres et aura lieu en divers lieux culturels emblématiques de Bruxelles.

Les organisateurs du Kunstenfestivaldesarts, moment culturel important dans la capitale, ont élaboré, pour l’automne, un nouveau programme suite aux perturbations engendrées par le Covid-19. Celui-ci est composé en trois chapitres et aura lieu en divers lieux culturels emblématiques de Bruxelles, à savoir la Maison des Arts et les Halles de Schaerbeek, le «Bronks», le «Kaaitheater», «Charleroi Danse/La Raffinerie», le «Wiels», «Kanal-Centre Pompidou» ou encore le «Beursschouwburg», ont-ils annoncé.

Du 4 au 8 septembre, sous le chapitre «Every inside Has an Outside», cinq journées seront consacrées à une réflexion sur le temps que nous vivons et cela à travers sept projets artistiques et un programme de rencontres.

Nouveau projet en octobre

Pendant le mois d’octobre, «The diasporic schools» présentera un nouveau projet artistique de créateurs internationaux qui réfléchissent sur le Patrimoine et le présent. Chacun d’entre eux développe un projet basé sur de nouvelles formes de circulation des connaissances dans le contexte diasporique. Parmi les artistes invités relevons Tania Bruguera, Bouchra Kalili ou encore Otobong Nkanga.

Enfin, du 26 au 29 novembre, la scène locale sera mise à l’honneur, en collaboration avec six maisons d’art Bruxelloises et sept artistes de la capitale, dans le cadre du chapitre «News from Home» réunissant des artistes qui proposeront de nouvelles créations pour partager des «histoires» avec le public. Parmi eux, Léa Drouet, Sarah Vanhee, Gerald Kurdian ou encore Cherish Menzo.

Programme complet, informations et réservations: 02/219.07.07 et www.kfda.be.