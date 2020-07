Sunweb comptera sur Tiesj Benoot au Tour de France

Tiesj Benoot sera au départ du Tour de France (29/8-20/9), a annoncé son équipe, Sunweb, mercredi. Ian Van Wilder, deuxième Belge de la formation allemande, est candidat à une place sur la Vuelta.

Sunweb a dévoilé mercredi ses sélections pour les grands tours. Benoot, qui avait terminé deuxième de Paris-Nice avant l’interruption de la saison, aura comme équipiers au Tour de France le Danois Soren Kragh Andersen, les Allemands Nikias Arndt et Jasha Sütterlin, les Néerlandais Cees Bol et Joris Nieuwenhuis, le Susse Marc Hirschi et l’Irlandais Nicholas Roche.

Benoot, 26 ans, disputera le Tour pour la quatrième fois. Ses trois participations précédentes ont été sous le maillot de l’équipe Lotto. Pour ses débuts, en 2017, il s’était classé 20e. Un an plus tard, il avait abandonné. L’an passé, il avait fini 59e, passant tout près d’une victoire d’étape à Brioude.

Van Wilder, 20 ans, figure dans la présélection de douze coureurs pour la Vuelta (20/10-8/11). À 20 ans, il disputera peut-être son premier grand tour.

L’équipe du Tour d’Italie (3-25/10) comprend l’Allemand Nico Denz, les Australiens Chris Hamilton, Jai Hindley et Michael Matthews, les Néerlandais Wilco Kelderman, Sam Oomen et Martijn Tusveld et le Danois Casper Pedersen.

Selon le directeur sportif de Sunweb Rudi Kemna, sur les routes du Tour, l’équipe «chassera les victoires d’étapes via des sprints et une course offensive». Le classement sera l’objectif au Giro, tandis que le développement des jeunes talents sera privilégié à la Vuelta. «Plusieurs d’entre eux recevront la chance de débuter sur un grand tour.»

Pour préparer la reprise des compétitions, Sunweb a organisé ce mois-ci un stage à Kühtai, dans les Alpes autrichiennes, à 2.000m d’altitude.