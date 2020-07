Un mois de juin plus chaud, plus ensoleillé et plus orageux que l’année dernière

Le mois de juin a été plus chaud, plus ensoleillé et plus orageux que celui de l’année dernière, a fait savoir mercredi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bilan climatologique mensuel.

En revanche, les précipitations ont été légèrement inférieures à la normale avec 69,4mm en 14 jours enregistrés à Uccle contre 71,8mm en 15 jours habituellement.

La température moyenne du mois de juin (17,5°C) a été supérieure de 1,3°C par rapport à la normale (16,2°C). Et ce, alors que du 4 au 10 juin, les températures journalières à Uccle sont restées en dessous des normales.

32,8°C le 26 juin

La température la plus élevée a été mesurée le 26 juin, avec un maximum de 32,8°C à Koersel (Beringen). La température la plus basse a, par contre, été mesurée le 8 juin à Elsenborn avec 2,2°C.

Un mois particulièrement orageux

Juin aura également été particulièrement orageux avec 14 jours d’orage enregistrés dans le pays contre 12,7 normalement.

Plus de 200 heures d’ensoleillement

Ce temps orageux n’a pas empêché le sixième mois de l’année d’être particulièrement ensoleillé avec 212 heures et 56 minutes d’ensoleillement comptabilisées (contre 118 heures et 5 minutes habituellement). L’IRM précise que pour la onzième fois depuis 1981, il n’y a pas eu une seule journée avec un ciel entièrement couvert.

Vitesse du vent dans la norme

En termes de vent, la vitesse moyenne enregistrée atteint 3,0m/s contre 3,3m/s normalement. En dehors des orages, aucune vitesse de vent supérieur à 100km/h (28m/s) n’a été comptabilisée.

Les valeurs normales se basent sur les moyennes établies pour la période allant de 1981 à 2010.