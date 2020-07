«Bruxelles en vacances»: 46 projets d’aménagement de l’espace public ont été retenus

L’initiative a suscité un grand intérêt, puisque pas moins de 186 projets ont été soumis par différentes ASBL bruxelloises.

Bruxelles Mobilité a sélectionné 46 projets pour «Bruxelles en vacances», une initiative visant à aménager temporairement l’espace public pour le rendre plus convivial et plus vert cet été.

Les 186 candidatures de différentes ASBL bruxelloises ont été analysées par rapport aux priorités du plan de mobilité régional Good Move. Celui-ci entend proposer plus d’espaces de rencontre, plus d’aires de jeux sécurisées pour les enfants et une extension de l’offre récréative, sportive et culturelle pour les petits et les grands, et plus de verdurisation des quartiers avec une attention spécifique aux modes de déplacements actifs.

Les 46 projets retenus se focaliseront donc sur ces quatre axes: la mobilité, les rencontres, les jeux récréatifs et la végétalisation de l’espace public. Ainsi, les habitants des différentes communes pourront profiter d’un cinéma en plein air, de tables de pique-nique, de potagers urbains, d’ateliers de réparation vélo, de plaines de jeux et plus largement de tronçons de rue fermés à la circulation automobile.

Selon la ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière Elke Van den Brandt (Groen), l’objectif est de rendre l’espace public aux Bruxellois, qui resteront pour la plupart dans leur ville cet été. «Cet appel à projets est une étape importante pour montrer comment va se transformer notre ville dans le futur, vers une ville plus attractive, résiliente et conviviale pour les petits et les grands», a déclaré la ministre.