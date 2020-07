La prochaine saison de Bundesliga commencera le 11 ou le 18 septembre

On en sait plus sur la reprise de la Bundesliga.

La prochaine saison de Bundesliga, le championnat d’Allemagne de football, commencera le 11 ou le 18 septembre, mais les clubs engagés dans les coupes d’Europe pourraient être autorisés à commencer leur campagne un peu plus tard, a déclaré le président de la Ligue allemande (DFL) Christian Seifert dans une interview publiée mercredi dans le quotidien Die Welt.

Seifert explique que les 11 et 18 septembre sont «certainement» les dates prévues pour le début de la compétition, mais que des discussions sont toujours en cours avec la Fédération allemande (DFB) car, normalement, le premier tour de la coupe précède le coup d’envoi de la Bundesliga.

Cinq clubs allemands sont encore engagés dans les compétitions européennes. La Ligue des champions s’achèvera par un tournoi à Lisbonne le 23 août et l’Europa League en Allemagne le 21 août. Le début de saison des clubs allemands y participant pourrait être reporté.

«Une certaine flexibilité est demandée en cette période», a déclaré Seifert. «Une période exceptionnelle peut mener à des décisions exceptionnelles, inhabituelles.»

Rassemblements de masse interdits jusqu’au 31 octobre

Seifert a ajouté que l’objectif est toujours de permettre à un certain nombre de supporters d’assister aux matchs, même si les rassemblements de masse restent interdits jusqu’au 31 octobre, à moins d’établir un concept strict d’hygiène et que le traçage de tous les spectateurs soit possible.

«C’est la tâche de la DFL de développer un cadre pour définir à quoi peut ressembler un concept global d’hygiène», a ajouté Seifert. Selon lui, il ne peut y avoir une solution unique pour tous, car «un stade peut être situé dans une région avec plus ou moins de nouvelles infections et où le port du masque est obligatoire et un autre n’est pas dans ce cas de figure.»

La saison 2019/2020 de Bundesliga s’est achevée samedi par le huitième titre de rang du Bayern Munich, alors que la finale de la Coupe d’Allemagne est programmée samedi et que le barrage relégation/promotion se jouera jeudi et lundi.

En Belgique, la finale de la Coupe est programmée le 1er août et le début du championnat le vendredi 7.