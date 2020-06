Elles concernent 10.700 entreprises et près de 1,8 million d’employés, selon le tirage au sort des listes établies en décembre.

Syndicats et employeurs confirment, dans un avis formulé dans le cadre du Conseil national du travail, que les élections sociales peuvent se tenir du 16 au 29 novembre, a-t-on appris mardi auprès de l’aile flamande du syndicat chrétien.

Celles-ci auraient dû se tenir du 11 au 24 mai mais le processus a été suspendu en raison de la crise du coronavirus (Covid-19). La nouvelle période qui avait été retenue court du 16 au 29 novembre, sous réserve de l’évolution de la pandémie.

Cette période est donc confirmée après évaluation de la situation sanitaire. Le gouvernement doit néanmoins encore formellement se prononcer.

Les élections sociales permettent aux travailleurs d’élire, pour une durée de quatre ans, leurs représentants au sein des conseils d’entreprise - pour celles de plus de 100 travailleurs - et des comités pour la prévention et la protection du travail (CPPT) - pour celles d’au moins 50 travailleurs.