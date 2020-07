La rentrée s’annonce compliquée dans les écoles du secondaire

Faute de redoublants, les classes dans l’enseignement général devraient être plus peuplées à la rentrée. Heymans

Plus d’élèves dans le général, un peu moins dans le qualifiant. C’est la tendance de la prochaine rentrée scolaire post-Covid qui s’apparente à un casse-tête pour bon nombre de directeurs de l’enseignement secondaire.

Davantage d’élèves dans les classes en raison du nombre limité de redoublements mais un nombre d’heures NTPP (nombre total de périodes par professeur) identique à celui de l’an dernier. Ajoutez à cela des remédiations pour compenser la suspension des cours pour la majorité des élèves et vous comprendrez que la rentrée 2020 s’apparente à un casse-tête pour la plupart des directeurs d’école du secondaire.

Une organisation inédite

«Lorsqu’une école fonctionne en mode normal, il y a une certaine logique d’année en année, on sait plus ou moins prévoir ce qui va se passer dans telle année ou telle section, avance Alain Koeune, président de la fédération des associations des directeurs de l’enseignement secondaire catholique (Feadi). Ici, ce schéma naturel est un peu bouleversé et nous oblige à faire preuve d’une organisation inédite.»

Un beau challenge pour celui qui est aussi directeur du collège Notre-Dame de Bellevue à Dinant mais qui présente quelques difficultés.

Le carcan des heures NTPP

À l’institut Saint-François Xavier 2 de Verviers, on prévoit d’ouvrir une 4e classe de rhéto. «Dans l’enseignement secondaire ordinaire, nous sommes obligés de travailler avec les heures NTPP (NDLR: nombre total de périodes-professeurs) calculées sur base du nombre d’élèves au 15 janvier de l’année précédente, explique Lætitia Daems, directrice de l’école verviétoise. Si le nombre d’élèves augmente de façon trop importante, nous n’aurons pas suffisamment d’heures pour organiser nos groupes, nos classes de façon sereine.»

Les dédoublements de classes impliquent que l’école doit puiser dans son «pot» d’heures NTPP, pot qui n’est pas extensible. Seule une hausse importante du nombre d’élèves inscrits, de l’ordre de 10%, entraîne une augmentation du nombre d’heures NTPP.

Il faudra également faire place à la remédiation pour les élèves des 22, 4e, 5e et 6e années privés de cours de la mi-mars à juin. Seules les écoles ayant un indice socio-économique situé entre 1 et 10 recevront un soutien.

Moins d’élèves dans le qualifiant

En mai, les élèves ont rentré leur choix d’option pour l’an prochain. «Ils sont nettement moins nombreux à avoir choisi la filière technique qualifiante, constate Pascal Philippe, directeur de l’Athénée royal de Gilly. Bon nombre de parents veulent à tout prix que leur enfant réussisse dans le général car ils considèrent à tort que le technique est inférieur au général.»

Un plus grand nombre d’élèves devraient donc rester dans la filière générale en 3e année, moment où bon nombre d’entre eux s’orientent habituellement vers l’enseignement technique ou professionnel.

«On peut s’attendre à une diminution du nombre d’élèves en 3e technique ou en 3e professionnelle ce qui pourrait avoir des conséquences sur l’organisation de la rentrée 2021, prévient Alain Koeune, président de Feadi. Le 1er octobre prochain, un premier comptage sera réalisé. En cas de diminution importante du nombre d’élèves, de l’ordre de 10% ou plus, cela entraînerait une ré-évaluation à la baisse du nombre d’heures NTPP.»

Scénario surréaliste

Un scénario surréaliste pourrait alors se mettre en place. «Une série d’élèves pourraient se rendre compte fin novembre ou début janvier que leur orientation qui par la force des choses leur a fait parcourir un bout de chemin dans l’enseignement général n’est pas celle qui leur convient et ils pourraient demander à être réorientés en cours d’année ce qui est permis », envisage Alain Koeune.

Les filières qualifiantes pourraient donc perdre des heures NTPP puis voir des élèves venir gonfler peu de temps après leurs rangs pour au final se retrouver avec un nombre de périodes de cours insuffisant!

La plupart des directeurs réclament davantage de souplesse en ce qui concerne les heures NTPP histoire de minimiser les risques de cette rentrée «extraordinaire».