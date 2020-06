VIDÉO | Le projet de smart center fait l’unanimité à Tournai, moins une voix

Évoqué lors de la séance du Conseil communal de ce lundi soir, le projet de Smart center devrait être soumis à l’enquête publique au mois d’août prochain. Pour rappel, celui-ci vise la dynamisation à la fois touristique, culturelle et économique d’un vaste espace comprenant l’hôtel des Anciens prêtres et le quadrilatère jouxtant la cathédrale Notre-Dame.

Conçu par l’association momentanée RSAPT au sein de laquelle on retrouve non seulement le cabinet d’architecture lillois Tank, mais aussi des spécialistes du patrimoine, de la scénographie, des techniques spéciales ainsi qu’Ideta, le projet vise notamment à mettre en exergue les richesses architecturales de cet espace tout en y insérant une extension moderne.

Il se veut également ouvert sur les monuments voisins, dont la cathédrale, ainsi que sur la ville. Parmi les pièces maîtresses de cet aménagement, on épinglera: le belvédère constitué, à 23 mètres de hauteur – (au-dessus du jardin des Anciens prêtres), par une terrasse panoramique de 320 mètres carrés d’où l’on pourra plonger son regard sur les Cinq clochers tout proches, mais aussi sur la ville et ses alentours, de manière à mieux appréhender l’importance de la Cité, un espace suspendu en toiture abritera des salles d’exposition et de séminaire. Une passerelle permettra aux promeneurs de rejoindre les tribunes de la cathédrale depuis l’hôtel des Anciens prêtres. Com.

Celui-ci prendra place au-dessus d’un atrium (500 mètres carrés) en cour intérieure permettant d’assurer la transition entre les places Paul-Émile Janson et de l’Évêché dont les altimétries sont différentes. Ce lieu jouxtera un restaurant des boutiques et des salles de réunion. Le site pourra aussi accueillir des activités culturelles (spectacles, concerts) au besoin, moyennant le déploiement de tentures acoustiques. Autre originalité du projet: la mise en place d’une passerelle entre les Anciens prêtres et les tribunes de la Cathédrale. Le budget prévu pour le Smart center frise les 13 millions d’€ subsidiable par la Région Wallonne et les fonds européens. Seul le PTB a voté contre ce projet. Ce dernier sera consultable par le détail sur le site de la ville de Tournai.

