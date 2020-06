Coronavirus: la CAN, prévue en 2021, reportée en janvier 2022

Illustration CAN 2017 Reporters / Abaca

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé mardi que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun, était reportée en janvier 2022 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Le Comité Exécutif de la CAF, réuni mardi par visioconférence, a décidé de reporter sa principale compétition internationale. Son président Ahmad Ahmad a assuré que le «pic de la pandémie n’était pas atteint» dans plusieurs pays du continent et que la santé était «la priorité absolue».

«Après consultation des différentes parties prenantes et compte tenu de la situation mondiale actuelle, le tournoi phare continental a été reprogrammé en janvier 2022», a écrit la CAF dans son communiqué, précisant que les dates de la phase finale et des matchs restants des éliminatoires seront communiquées «en temps opportun».

L’Algérie, qui avait battu le Sénégal en finale de la CAN 2019, gardera donc son titre africain un an de plus.

La CAF a également communiqué sur l’ensemble de son calendrier. Le Championnat d’Afrique des Nations, tournoi continental qui rassemble des sélections composées de joueurs évoluant dans leur pays, a lui été reporté en janvier 2021, toujours au Cameroun. Il devait initialement se tenir en avril 2020.

Quant aux compétitions interclubs, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, elles reprendront en septembre sous le format d’un Final Four. Le dernier carré sera joué sur un seul match. À noter que la CAN féminine 2020 a été annulée