ORES accorde un délai de 3 jours supplémentaires aux détenteurs de compteur à budget

ORES, le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) wallon, permet aux consommateurs de gaz et d’électricité disposant d’un compteur à budget (CAB) de bénéficier de trois jours supplémentaires pour réactiver leur dispositif depuis un point de rechargement.

«Il est impératif que les clients résidant sur le territoire géré par ORES et qui n’auraient pas encore réactivé leur compteur se rendent dans un point de rechargement d’ici le vendredi 3 juillet pour procéder à l’opération», rappelle le GRD dans un communiqué. Si cette démarche n’est pas effectuée, l’alimentation en énergie sera automatiquement coupée le 3 juillet à 23h00 et le compteur fermé. Il faudra alors rouvrir ce dernier et les délais pourraient être longs, d’après ORES, puisqu’à ce jour, 6.000 clients sont concernés.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le gouvernement avait décidé d’établir une période de non-coupure du 18 mars au 30 juin, que les GRD ont appliquée afin de réduire les déplacements liés à la recharge des cartes prépayées. Cette mesure a pris fin ce mardi matin.