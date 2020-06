En Wallonie, 100.000 kilos de pommes de terre distribuées à l’aide alimentaire

Plus de 100 organisations ont pu bénéficier de sacs de pommes de terre de 5 et 10 kilos.

Lancée le 27 mai dernier par l’asbl SOCOPRO, avec le soutien des ministres wallons de l’Agriculture et de l’Action sociale, Willy Borsus et Christie Morreale, l’opération de don de pommes de terre aux acteurs de l’aide alimentaire wallonne s’est clôturée cette semaine. Comme prévu, quelque 100.000 kilos de pommes de terre lavées et conditionnées en sacs de 5 et 10 kilos ont été distribués aux personnes dans le besoin.

Au total, 113 organisations différentes - dont plus de 50 CPAS, - s’étaient inscrites comme ‘receveurs’ de l’action pommes de terre sur www.bourseauxdons.be, plateforme informatique de rencontre de l’offre et de la demande en aide alimentaire.

«Ce partenariat entre autorités publiques, producteurs et acteurs de l’aide alimentaire - particulièrement touchés par la crise du coronavirus, ndlr - fut une belle réussite, preuve d’une solidarité possible en temps de crise», ont commenté les ministres.

Début mai, la Wallonie s’était engagée à soutenir financièrement ces dons aux plateformes de banques alimentaires, à hauteur de 0,25 euro par kilo, dont 0,05 euro/kg pour le producteur, 0,15 euro/kg pour l’emballeur et 0,05 euro/kg pour le soutien à l’organisation de transports groupés pour les associations et plateformes de dons se situant à plus de 50 km aller-retour du site de l’emballeur.