Pays-Bas: 6 nouveaux décès liés ces dernières 24h

C’était la dernière fois que les cas de contamination étaient rapportés quotidiennement. Désormais, les Pays-Bas se concentreront sur les tendances des 7 derniers jours. Comme c’est le cas en Belgique.

Six nouveaux décès liés au coronavirus ont été relevés au cours de ces dernières 24 heures aux Pays-Bas, portant ainsi le nombre total de morts du Covid-19 à 6.113, a indiqué mardi l’Institut national de la santé publique et de l’environnement (RIVM). Le nombre de décès est souvent un peu plus élevé le mardi que les autres jours car le RIVM reçoit les décès du week-end dans le courant du lundi.

L’institut présente pour la dernière fois une mise à jour quotidienne. Dorénavant, le RIVM communiquera uniquement le mardi les chiffres des sept jours précédents.

L’Institut national a par ailleurs enregistré trois nouvelles admissions à l’hôpital, portant le nombre total à 11.877. Depuis le début de l’épidémie, 50.273 cas de contamination ont été recensés aux Pays-Bas, dont 57 nouveaux ces dernières Cependant, le nombre réel est probablement plus élevé, l’ensemble de la population n’étant pas testé.