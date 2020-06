Max Verstappen est prêt pour le coup d’envoi de la saison

La saison de Formule 1 commencera finalement ce week-end en Autriche. Max Verstappen sera l’un des principaux animateurs, même s’il n’ose pas encore parler de titre. «C’est difficile à prévoir. Une chose est sûre: nous ferons tout notre possible afin de lutter pour cela», a déclaré le Néerlandais de Red Bull mardi.

«Mercedes est l’équipe à battre, ils sont si dominants depuis si longtemps», a expliqué Verstappen. «Ce sera très difficile de les battre, mais je suis convaincu que nous sommes devenus plus forts. C’est un beau défi d’essayer de battre Mercedes», a ajouté le troisième du dernier championnat, derrière les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Le pilote Red Bull de 22 ans, né à Hasselt, se sent mieux d’un point de vue physique qu’il y a quatre mois, quand le championnat aurait dû commencer en Australie. Le Grand Prix avait été annulé juste avant les premiers essais libres en raison de la pandémie de coronavirus.

«Mon entraînement à l’approche d’une course n’a jamais été aussi bon, car j’ai eu beaucoup de temps libre. Je me sens donc à présent plus en forme que quand j’étais allé en Australie.»

La manche d’ouverture de la saison se tiendra sur le Red Bull Ring, à Spielberg, où il s’est imposé ces deux dernières années pour la course à domicile de son écurie. «Je ne pense pas vraiment au triplé sur ce circuit, je préfère devenir champion du monde», a déclaré Verstappen. «Le plus important, c’est d’avoir une bonne voiture afin de pouvoir rouler à mon meilleur niveau.»

Ces dernières années, les tribunes du Red Bull Ring étaient colorées d’orange. Des dizaines de milliers de supporters néerlandais étaient venus à Spielberg pour soutenir Verstappen. Cette année, la course se tiendra à huis clos. «Ce sera étrange de voir ces tribunes vides, sans armée ‘oranje’. J’espère que nous pourrons proposer un beau spectacle à tous ceux qui regarderont la course à la télé.»