La Belgique se prépare à traverser une semaine pluvieuse

Le ciel s’ennuagera et se couvrira mardi après-midi, essentiellement sur la moitié nord du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les pluies arriveront depuis la Côte et deviendront modérées au cours de la journée. L’extrême sud sera le petit protégé de la journée, bénéficiant d’un temps sec mais nuageux. Il fera entre 17 et 21 degrés, sous un vent modéré, voire assez fort à la mer.

Mardi soir et pendant la nuit, la nébulosité restera abondante dans le nord et le centre, sur lesquels des pluies modérées pourront s’abattre. Le sud du sillon Sambre-et-Meuse devrait rester au sec et même profiter d’éclaircies. Les minima seront compris entre 14 et 17 degrés.

Les précipitations continueront de tomber sur la basse et moyenne Belgique mercredi matin. Les pluies et averses gagneront ensuite l’Ardenne. L’IRM prévient qu’il faudra s’attendre à d’importantes quantités de précipitations et à un risque d’orages par endroits. Le thermomètre affichera de 14 à 17 degrés. Le vent soufflera modérément et assez fort à la mer, avec des rafales de 60 km/h en Ardenne et 50 km/h au littoral.

La zone de précipitations quittera le pays dans la nuit de mercredi à jeudi, laissant place à des éclaircies. Mais le ciel restera changeant jeudi, avec encore quelques averses locales, surtout au sud-est. Le mercure grimpera légèrement, avec 19 à 22 degrés prévus.

Vendredi, des ondées locales seront encore possibles, sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. La pluie reviendra le week-end.