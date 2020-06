Compteurs à budget: des centaines de personnes devant chez Resa à Liège

Nombreux sont les utilisateurs de compteurs à budget à avoir oublié de réactiver leur carte. Leur électricité a été coupée, obligeant des centaines de personnes à se rendre sur le site de Resa, rue Louvrex.

Ils auraient mieux fait de s’y prendre à temps. Nombreux sont les utilisateurs de compteurs à budget à avoir oublié de réactiver leur carte.

Résultat? Leur électricité a donc été coupée, obligeant des centaines de personnes à se rendre sur le site de Resa, rue Louvrex. Où de nombreuses files se sont formées.

Des cartes de recharge temporaires distribuées

Selon la police de Liège, 500 personnes font la file calmement. Une file qui s’étend jusqu’à la rue Sainte-Marie.

Du côté de Resa, on précise avoir communiqué à plusieurs reprises via mail et SMS envers chaque détenteur.

«90% des personnes ont réalisé l’opération avant ce mardi», explique Charlotte Quevedo, la porte-parole, ajoutant que 3.000 personnes devaient lundi soir réactiver leur compteur.

Des collations et boissons sont distribuées aux personnes qui attendent. L’horaire d’ouverture a été élargi, permettant aux utilisateurs d’être accueillis jusqu’à 18h30.

Des cartes de recharge temporaire de 24, 48 ou 72 heures sont distribuées aux personnes qui ont l’impossibilité de revenir demain ou après-demain sur le site afin de désengorger la file.

D’autre part, les personnes qui ne savent pas se rendre rue Louvrex aujourd’hui peuvent se rendre dans les CPAS.

Pendant le confinement, le gouvernement wallon avait gelé les coupures de réseaux. Cette mesure visait à éviter les déplacements et limiter les risques de contact avec le virus.