La demi-heure de parking gratuite fait grincer des dents à Tournai

La carte «1/4 d’heure gratuite» ne sera plus de mise à partir du premier octobre à Tournai, il faudra passer par l’horodateur pour bénéficier cette fois d’une demi-heure non payante. ÉdA

Manifestement, la demi-heure de stationnement gratuite ne séduit pas tous les conseillers tournaisiens. On a pu s'en rendre compte lors du Conseil communal de lundi soir.

Quand on vous sert un menu qui comprend près d’une centaine de plats, on ne sait pas toujours par lequel commencer. Il en va ainsi de l’ordre du jour du conseil communal de Tournai de ce lundi soir ne reprenant pas moins de 95 points à l’ordre du jour. Avec la difficulté, pour le quidam suivant la séance en direct (désormais par petit écran interposé), de comprendre toutes les subtilités de certains de ces dossiers dans la mesure où ils ont été très souvent discutés en commission, au préalable.

Mais s’il est un point qui échappait à cette règle ce lundi soir, c’est celui concernant les modifications proposées dans le cadre du «règlement-redevance» sur le contrôle du stationnement en ville. Lequel, ce n’est plus un secret pour personne – l’information ayant été relayée par les réseaux sociaux et les différents médias, dont le nôtre ce lundi – prévoit notamment l’octroi d’une gratuité d’une demi-heure par demi-journée et par rive (droite et gauche) à dater du 1er octobre prochain.

Il est aussi question de la mise en œuvre de la scan-car susceptible de réguler le stationnement notamment dans les zones bleues ou d’aucuns ont une fâcheuse tendance à changer leur disque plutôt que de bouger leur véhicule.

Là où l’on aurait pu imaginer que ce point rapprocherait opposition et minorité (sauf de la part de la candidate PTB qui semble être viscéralement contre toutes – ou peu s’en faut – les propositions des premiers), c’est tout le contraire qui s’est passé… Crise sanitaire oblige, c’est dans le salon de la Reine que se tient le Conseil communal jusqu’à nouvel ordre. ÉdA

Sur FB avant le conseil

La candidate PTB ouvre les hostilités estimant notamment qu’il serait plus judicieux de faire opérer les contrôles par le pouvoir public plutôt que par le privé. Un argument que réfute le bourgmestre Paul-Olivier Delannois «à 300%» estimant que ce serait là le risque d’entrouvrir une porte à l’arbitraire.

Sur le banc du groupe Ensemble, Jean-Michel Van de Cauter monte au créneau en reprochant à l’échevin de la Mobilité, Jean-François Letulle, – dont on retrouve les arguments dans notre édition de lundi – d’avoir fait «sa propagande» en s’épanchant sur le sujet via les réseaux sociaux avant même qu’il ne soit évoqué devant le conseil. Ce à quoi le principal intéressé rétorque qu’il est encore libre de s’exprimer sur sa page personnelle Facebook sans pour autant qu’on le targue de vouloir se vendre.

«Votre vision de la mobilité douce passe par le portefeuille»

Pour le reste, les (contre – arguments) du groupe Ensemble portent principalement sur le fait que la demi-heure gratuite permet davantage une augmentation de la redevance (doublement du coût pour le tarif minimum, augmentation de 15 à 18€ pour le forfait de la demi-journée…) plutôt qu’une amélioration de la mobilité douce conjuguée à la chasse aux voitures-ventouses.

Dans les rangs du MR, Robert Delvigne s’indigne également des augmentations évoquées plus haut mais aussi du fait que cette réglementation crée une frontière entre deux rives présentant, sur le plan du stationnement, des configurations très différentes (ne fût-ce qu’en fonction de l’implantation des zones bleues, par exemple).

Quand Jean-François Letulle fait remarquer au conseiller MR que son parti était dans la majorité lorsque le règlement parking (dont il remet en question la philosophie) a été voté celui-ci rétorque: «ce n’est pas parce qu’ion était dans la majorité qu’on était d’accord avec tout. En ce qui me concerne, j’ai toujours gardé la même ligne sur ce point…»

Mieux communiquer sur le parking à Tournai

S’il est un point sur lequel tous et toutes (enfin peut-être pas pour ce qui concerne ces dernières) sont d’accord, c’est qu’il est important de communiquer davantage sur les différentes possibilités offertes pour le stationnement en ville: les emplacements précis des 1 500 places gratuites, par exemple, l’existence de l’Appli 4411 permettant de payer le juste prix du stationnement mais qui est encore trop méconnue.

«Et la possibilité, en choisissant bien son créneau horaire de bénéficier en réalité de deux heures pour effectuer son shopping. Si vous venez à 16 h 30, par exemple, vous bénéficiez de la gratuité jusque 17 h et après le stationnement n’est plus payant, ce qui vous laisse pas mal de temps pour visiter les commerces en ville. Même chose sur le temps de midi», explique l’échevine du Commerce Caroline Mitri. Le plan de communication, de la Ville devrait intégrer une meilleure information sur les différentes possibilités de stationner dans la cité et attirer l’attention sur l’utilité de l’Appli 4411. ÉdA

Grégory suggère qu’un toutes boîtes «spécial parking» soit distribué auprès des commerçants et des citoyens. Une perspective qui sera évoquée dans le cadre du plan de communication de la Ville.

À la lecture de ce qui précède on ne sera dès lors plus étonné d’apprendre que le règlement-redevance a finalement été adopté majorité (PS-écolo) contre opposition (MR, Ensemble, PTB).

