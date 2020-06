Le golfeur Harris English testé positif au Covid-19

L’Américain Harris English est le cinquième golfeur actif sur le circuit américain, le PGA Tour, à être positif au coronavirus. English a été testé positif durant un dépistage d’avant-tournoi en vue du Rocket Mortgage Classic.

English, qui n’a pas participé la semaine passée au Travelers Championship, s’est retiré du tournoi et va rester en quatorzaine.

«C’est décevant de recevoir cette nouvelle», a déclaré le double vainqueur sur le circuit PGA. «Je me sens pourtant en bonne santé, je suis heureux que les nouveaux protocoles de sécurité que nous avons mis en place aient fonctionné cette semaine. Je soutiens la nouvelle règle du Tour de n’autoriser sur et autour du tournoi personne qui n’a pas eu un test négatif. La priorité doit être la protection des autres sur le le terrain et de tous ceux qui sont liés au tournoi et à la communauté. J’apprécie le soutien du Tour et j’ai hâte d’à nouveau participer lorsque je serai complètement rétabli.»

English est le cinquième joueur testé positif après les Américains Nick Watney, Cameron Champ et Denny McCarthy et le Sud-Africain Dylan Frittelli.