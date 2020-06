D2 ACFF et D3 ACFF: Tous les transferts et noyaux de Tubize, Rebecq, Braine et Jodoigne

Yasser Chalal quitte Rebecq et la D2 amateurs pour rejoindre le RCS Brainois, en Division 3A ACFF. Fred Moisse

La saison prochaine, quatre clubs du Brabant wallon évolueront dans les séries nationales.

En D2 ACFF, on retrouve Tubize et Rebecq, clubs voisins. Braine, dans la série A, et Jodoigne, dans la série B, joueront en D3 ACFF.

Voici les transferts qu’ils ont réalisés et l’état des lieux de leurs noyaux respectifs.

Division 2 ACFF

AFC Tubize

Transferts

Arrivées: Philippe Liard (T2 à Renaix), Jérémy Nérinckx (Ganshoren), Benjamin Bambi (OHL), Sofiene Lekehal (Renaix), Elio Simonini Bokoko (Winkel Sport), Sami Lkoutbi (KSC City Pirates), Khalid Karama (Walhain), Zayd El Kandoussi (RWDM).

Départs:Noa Depotre (KSC Lokeren), Étienne Mukanya (Olympic Charleroi), Ahmed Bouchentouf (Francs Borains), Andy Lokando (La Louvière-Centre), Laurent Demol (T1, RWDM), Robbe Decostere (retour Cercle), Charles Vanhoutte (retour Cercle), Cheick Toure (retour Antwerp), Lemouya Goudiaby (?), Wissem Ali Moussa (?), Enzo Celestine (?), Nicolas Garcia Fernandez (?), Mory Keita (?), Valentin Rigoni (?), Odei Arrieta Etxeberria (?), Benoît Cachenaut (?), Mohamed Aoulad (?), Samuel Gueulette (?), Ismail El Omari (?).

Le noyau

Gardien:Thomas De Bie.

Défenseurs:Naïm Aarab, Elio Simonini Bokoko, Jérémy Nérinckx, Louis Delhaye, Alain-Jerry Lufira Luebo.

Milieux:Philippe Liard, Marino Di Chiello, Mano Van Onsem, Floriano Giusto.

Attaquants: Benjamin Bambi, Sami Lkoutbi, Sofiene Lekehal, Zayd El Kandoussi.

Staff: Khalid Karama (T1), Christian Rits (T2).

Rebecq

Transferts

Arrivées: Florimond Smars (K. Londerzeel SK), Valentin Dassonville (Peruwelz FC), Guido Cagnina (Union Namur FLV), Thomas Depotbecker (RAAL), Diego Zidda (Union Namur FLV), Blaise Baillet (RUS Givry), Denis Delaunoit (AC Anvaing), Maluka Mbani Bimbo (FC Lebbeke).

Départs:Yasser Chalal (RCS Brainois), Giorgios Kaminiaris (?), Robin Leemans (JS Taminoise), Désiré Ngiamba (?), Léonard Ngiamba (RCS Nivellois), Quentin Meerpoël (RUS Binche), Cyril Rosy (URSL Visé), Lou Wallaert (RAAL), Serginho Niangbo (?), Leutrim Pajaziti (?).

Le noyau

Gardiens : Damien Lahaye, Andrew De Reymaeker, Vervondel Baptiste.

Défenseurs:Constant Delsanne, Régis Demolie, Anthony Mucci, Florimond Smars, Massimo Di Vita, Valentin Dassonville.

Milieux : Guido Cagnina, Mathieu Herbecq, William Piret, Thomas Depotbecker, Daril Baleppe, Akhenaten Poto-Mees, Alessio Di Vita, Diego Zidda, Blaise Baillet.

Attaquants: Denis Delaunoit, Maluka Mbani Bimbo, Mickaël Oliveira

Staff:Dimitri Leurquin (T1), Jean-Luc Delanghe (T2), Jean-Marc Thielemans (T3).

La série RAAL, Stade Waremmien, Virton, Couvin, Jette, Rebecq, Stockay, Acren, Verlaine, Ganshoren, Durbuy, Hamoir, Meux, Tubize, Warnant, Givry, Solières.

Division 3A ACFF

RCS Brainois

Transferts

Arrivées: Julien Vandewalle (Courcelles), Michaël Roulez, Aziz Kano, Harrison Lokili et Kevin Serville (Léo), Michaël Jonckheere (RAAL), Alexandre Teirlinckx (Londerzeel), Nicaise Kudimbana (Walhain), Thomas Dubois (Stéphanois), Yasser Chalal (Rebecq).

Départs:Xavier Toussaint et Frédérick Rosmolen (UR Namur), Jérôme Clercq (Waterloo), Gauthier Bourguignon (Ninove), Quentin Dierinckx (Lasne-Ohain), Mohamed Mrabet (Stockel), Paolo Arrivas, Thierry Nendaka et Mohamed Zeroual (Ganshoren), Kevin Plos (Aische), Lucas Giorlando (Anderlues), Maxime Paquet (Genappe), Thimothée Mba (Manage), Grégoire Neels, Cyprien Baguette (?).

Le noyau

Gardiens: Nicaise Kudimbana, Jérémy Hoffmann, Thomas Dubois.

Défenseurs:Sébastien Patureau, Aziz Kano, Michaël Jonckheere, Harrison Lokili, Nathan Schallon, Giuliano Agostinacchio, Nicolas Verpoten.

Milieux: Malory Roman, Nicolas Maeyens, Bryan Provost, Alexandre Teirlinckx, Julien Pête, Jonathan Coquelle, Kevin Serville, Maurice Weynants, Damien La Grange, Yasser Chalal.

Attaquants: Michaël Roulez, Anthony Benazzi, Julien Vandewalle.

Staff: Thierry Blindenbergh (T1), Julien Drugmand (T2), Esteban Solido (gardiens), Mickaël Lacluyse (physio), Frédéric Metten (kiné).

La série RFC Tournai, Gosselies, RCS Brainois, Namur, Tertre-Hautrage, Aische, Stade Brainois, Golden Black FC, Binche, Tamines, Tamines, Crossing, Mons, Saint-Symphorien, Pont-à-Celles/Buzet, Manage, Ostiches/Ath.

Division 3B ACFF

Jodoigne

Transferts

Arrivées: Loris Lallemand, Loïc Bronckart, Altin Muaremi, Maxime Heinen (Waremme), Jérôme Roberty, Mathieu Porcaro (Aywaille), Samuel Van Roosebeke, Tanguy Beaupain, Ethan Beaupain (Tilleur), Jerry Tihon (Verlaine), Brian Mangunza (Wavre Sports).

Départs: Thomas Leblois (Perwez), Cédric Veronnez (Perwez), Nicolas Lentini (Perwez), Régis Nicaise (Wavre-Limal), Sam Ballieux (Wavre-Limal), Nathan Gosselain (Verlaine), Charly Vanroy (Villers), Lorenzo Gonzalez (Chastre), Jérôme Ginion (Chastre)

Le noyau

Gardiens: Bertrand Bauwin, Loïc Bronckart.

Défenseurs: Romain Puttemans, Jeremy Mbolo, Ricardo Musset, Jerry Tihon, Quentin Puttemans, Mathieu Porcaro, Samuel Van Roosebeke.

Milieux: Alejandro Congosto, Quentin Lisman, Loup Marchal, Cédric Pantot, Igor Closse, Altin Muaremi, Loris Lallemand, Fiorenzo Fortemps, Tanguy Beaupain.

Attaquants: Jonathan Bruno, Maxime Heinen, Jérôme Roberty, Ethan Beaupain, Brian Mangunza.

Staff: Christophe Kinet (T1), Luc Bertrand (T2).