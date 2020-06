Rassemblement des partisans d’Hasan Aydin

Ils étaient entre 150 et 200 à s’être rassemblés sur le parking de l’Espace Duesberg pour soutenir le président du CPAS.

Lundi, sur le coup de 18 h 30, plusieurs dizaines de partisans du président du CPAS Hasan Aydin se sont rassemblés sur le parking de l’Espace Duesberg. C’est en effet dans l’enceinte du Centre culturel que se tient le conseil communal en raison de la crise sanitaire nécessitant la distanciation sociale.

Au total, ils étaient entre 150 et 200, enfants, jeunes et adultes à s’être rassemblés pour soutenir Hasan Aydin. Sans violence mais avec quelques slogans comme «Justice pour Hasan», ils se sont fait entendre. Des pancartes «Je suis Hasan» étaient brandies. Sur place, une pétition contre la motion de méfiance individuelle portée contre le président du CPAS circulait aussi entre les manifestants. L’occasion de poser noir sur blanc son soutien.

Durant ce rassemblement, on a aussi pu entendre plusieurs salves d’applaudissements, notamment lors de l’arrivée de l’échevin Antoine Lukoki (PS), qui, pour rappel, n’a pas encore signé cette motion de méfiance. L’autre élu socialiste dont on attend la position, Malik Ben Achour, a quant à lui été accueilli à coup de «Vas-y Malik». L’arrivée de Freddy Breuwer (MR) a pour sa part été plus chahutée puisque l’échevin de l’Urbanisme s’est clairement fait crier dessus. Ce qui a poussé plusieurs manifestants à rappeler que «ce rassemblement est pacifique. On fait ça pour lui, pour Hasan, ne débordons pas».

Afin de contenir ce rassemblement et d’éviter tout débordement, plusieurs équipes de la zone de police Vesdre s’occupaient de faire régner l’ordre.