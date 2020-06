L’ACFF a confirmé la décision du CP Brabant et a rejeté l’appel des Macas.

Le CP Brabant avait refusé l’inscription des équipes premières, en P1 et en P3, de Wavre Sports, qui a récemment déposé le bilan.

Le club wavrien avait été, pour le principe, en appel de la décision. Mais l’ACFF a donné raison au comité brabançon.

Le comité wavrien doit se réunir pour discuter des suites de cette décision. Mais il semble que l’on se dirige de plus en plus vers la fin pure et simple du club.