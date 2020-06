PHOTOS/VIDÉO | Le «Charles de Gaulle» hurlu au siège de Région

Haut de 67 mètres avec ses 16 étages, l’Hôtel de région des Hauts-de-France affiche l’œuvre de notre artiste local. Des professionnels ont dévoilé l’œuvre mi-juin. Com.

Reconnaissance supplémentaire pour l’artiste mouscronnois Mister P affiché sur l’une des plus hautes tours de Lille!

Ses têtes de Charles de Gaulle ont inondé la région, généralement à côté des plaques de rues en hauteur.

Nouvelle reconnaissance du street-artiste Mister P établi depuis plus de deux ans à Mouscron: son œuvre emblématique est visible depuis peu sur l’une des tours les plus hautes de Lille, celle du Conseil régional des Hauts-de-France.

De premiers échanges à partir de septembre dernier

«Cela a été collé ce 16 juin exactement, nous confie l’artiste. C’est en septembre 2019 que j’ai été contacté par le service com des Hauts-de-France pour me proposer de représenter les Hauts-de-France dans le cadre de l’année de Gaulle 2020.

Je leur ai proposé deux visuels et c’est celui qu’on connaît qui a été retenu pour un contrat d’un an. Il sera sur plusieurs supports mais le plus visible sera sur la tour du Signal.»

Mister P se dit très honoré.

«Mon ressenti, c’est que je suis très heureux que mon travail soit à ce point reconnu alors que je reste très discret. Je suis fier de représenter la région. Et puis ce spot est juste incroyable.»

Un juste retour des choses pour cette artiste qui aime aussi donner. Discrètement, il anime des ateliers artistiques tournant autour de ses têtes de De Gaulle dans les homes et autres EPHAD de France. L’été, c’est aussi à côté des jeunes de La Frégate de Mouscron qu’il travaille.