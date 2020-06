Le maillot de Dries Mertens aux enchères pour la bonne cause

Le maillot du meilleur buteur de l’histoire de Naples, une aubaine à ne pas rater, surtout quand elle est pour la bonne cause. -

Un geste pour Evalentine lance une nouvelle belle enchère d’un maillot exceptionnel.

Ce maillot, c'est celui de Dries Mertens, le Diable rouge qui évolue à Naples. Difficile de coller plus à l’actualité puisque l’attaquant de poche est devenu, mi- juin, le meilleur buteur du club napolitain, devant un certain Diego Maradonna. « Ce maillot est doublement “collector”, annonce l’association sur sa page Facebook. Collector car il s’agit d’un maillot officiel porté et signé par Dries mais collector aussi car ce maillot date de 2015!»

La vente a démarré, sur la page facebook de l’association, le dimanche 28 juin pour se terminer le 12 juillet à 20h45, correspondant au coup d’envoi de Naples-Milan AC.

La totalité du montant récolté sera versée par le vainqueur directement à la KriibsKrank Kanner. Toutes ces ventes aux enchères associées aux autres opérations sont réalisées dans le cadre de l’argent que verse depuis plusieurs années «Un geste pour Evalentine», l’ASBL créée après le décès d’Eva et Valentine, deux jeunes filles emportées par la maladie, à la Kriibskrank Kanner.