Mercedes roulera avec une F1 noire pour protester contre le racisme

Afin de protester contre les violences policières, l’écurie Mercedes a annoncé lundi qu’elle disputera la saison 2020 de Formule 1 avec une voiture noir.

L’écurie Mercedes a annoncé lundi qu’elle disputera la saison 2020 de Formule 1 avec une voiture noire, au lieu du traditionnel gris. La firme allemande explique ce changement comme une «promesse d’améliorer la diversité» au sein de l’équipe et un «signal de l’engagement de l’équipe à combattre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes.

L’écurie a publié des photos du bolide que piloteront le champion du monde Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. La phrase «End Racism» sera visible sur le halo des deux voitures, tandis que le logo #WeRaceAsOne, une initiative de la F1, figurera sur les rétroviseurs de la Mercedes W11. L’écurie annoncera «avant la fin de la saison» un programme «Diversité et Inclusion» afin d’améliorer l’accessibilité à la F1 et soutenir les «personnes talentueuses issues de milieux sous-représentés qui aspirent à atteindre la F1».

«Nous savons qu’il faudra du temps pour élaborer la bonne stratégie, ainsi que des efforts et des investissements constants d’année en année, et de décennie en décennie, pour faire une différence mesurable. Notre engagement à cet égard est irréversible», a indiqué Mercedes.

Hamilton et Bottas piloteront leur nouvelle voiture pour la première fois vendredi, lors des essais libres du Grand Prix d’Autriche, où le premier Grand Prix de la saison se tiendra dimanche. La saison de Formule 1 aurait dû débuter en mars en Australie, mais les premières courses ont été reportées ou annulées en raison de la pandémie de coronavirus.