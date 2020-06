Les travaux vont bon train de Tournai à Froyennes

Le plus spectaculaire, on le trouvera du côté de la placette aux Oignons, en plein centre-ville. Ici, la pose du béton imprimé (en forme de pavés) est en cours. ÉdA

De la placette aux Oignons, en plein centre-ville à la chaussée du Petit Maire, à Froyennes, ça travaille dur sur, ou sous, les pavés tournaisiens. Avec d’inévitables conséquences sur la circulation.

Pour avoir du spectacle, c’est du côté de la placette aux Oignons qu’il faut se rendre. Le chantier («Ville» dans le cas d’espèce) se focalise ici désormais sur la mise en œuvre du béton imprimé (ou matricé) qui s’inscrit dans la phase 4 des travaux d’aménagement de la placette. Le travail devrait se poursuivre jusqu’au 7 juillet prochain, après quoi, il faudra laisser au béton le temps de sécher. On commence à deviner l’allure qu’adoptera la placette aux Oignons avec ses pavés imprimés dans le béton…. ÉdA

On se souviendra que le phasage des travaux avait notamment été organisé dans le but de permettre quasiment en permanence l’accès des véhicules (au moins à sens unique) sur cet axe commercial. C’est la raison pour laquelle il restera à terminer la portion de place qui n’a pas encore été réfectionnée et cela, dans le cadre d’une phase 5 qui débutera après les congés de la construction, soit dès le 10 août. La circulation sera alors basculée vers la partie actuellement en travaux.

Au Petit Maire, entre Tournai et Pecq, on ne passe plus sans déviation…

Autre chantier de (réfection de voirie), du côté de Froyennes, celui-ci, à hauteur de la chaussée du Petit Maire. Les travaux, sous la coupe du SPW, devraient se poursuivre jusqu’au 10 juillet. Un itinéraire de déviation a été mis en place au niveau du carrefour doté de feux et de la rue de Maire; il restera en place pendant toute la durée du chantier.. Attention, si vous voulez vous rendre à Pecq, depuis Tournai, une déviation est en place à hauteur du carrefour à feux. Même chose de l’autre côté pour les automobilistes venant de Pecq et souhaitant rejoindre le centre commercial… ÉdA

La chaussée est donc fermée dans le sens Tournai – Pecq et les usagers sont dirigés vers le rond-point de la rue de Maire pour reprendre la nationale après le carrefour. Les véhicules venant de Pecq peuvent quant à eux accéder au zoning commercial via la rue de la Borgnette, à Tournai.

Côté bonne nouvelle: certains sont bientôt finis…

Notez également qu’en ce qui concerne les chantiers d’entretien de voiries à Kain (rue d’Ormont, avenue des Alliés et pont Bolus) ainsi qu’à Thimougies (rue Saucelle), la firme Colas poursuit les travaux entamés il y a 3 semaines. Après un temps de séchage, il s’agira de réaliser l’enduisage des parties réfectionnées. Celui-ci sera réalisé ces 1er et 2 juillet.

Au Pont Bolus et à l’avenue des Alliés, l’usage de feux tricolores temporaires pourrait être envisagé pour réguler la circulation. Au niveau du coin Becquerelle, aucune circulation ne sera autorisée ces jeudi 2 et vendredi 3 juillet afin qu’ORES puisse réaliser la jonction de tous les travaux impétrants entamés entre les rues des Jardins, de l’Epinette et du Becquerelle. En clair, soyez prudents et suivez… les déviations. Et comme on a désormais l’habitude de le rappeler, les calendriers de chantier sont toujours susceptibles d’être modifiés en fonction d’événements extérieurs imprévisibles…