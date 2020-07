L’Aquascope de Virelles: la nature vous ouvre ses portes

La Wallonie est une destination qui regorge de lieux magnifiques, où les touristes belges (et étrangers) peuvent véritablement changer d’air, vivre des émotions et des expériences intenses. Voici une activité parmi notre sélection de 10 idées pour des excursions à réaliser en famille cet été.

Avec son étang de 80 hectares, ses roselières, ses prairies et forêts humides, le site de Virelles, classé réserve naturelle, recèle de nombreuses richesses à découvrir toute l’année. Le défi est de concilier tourisme, protection de la nature et éducation à l’environnement.

Vous y découvrirez: un sentier de découverte, des affûts d’observation, un jardin de plantes sauvages, un rucher didactique. La réserve attire de nombreux mammifères: sangliers, chevreuils, castors, mais aussi putois, martres, ratons laveurs et chats sauvages.

Côté oiseaux, canards, oies, cygnes, cigognes et vanneaux sont fidèles au site de l’Aquascope. Les rapaces réservent souvent des surprises. Pour les enfants, une grande plaine de jeux et pour les parents, une brasserie avec terrasse panoramique et produits locaux. Un parcours ludique et passionnant!