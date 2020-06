Interdiction de consommer de l’alcool sur l’espace public dans plusieurs quartiers

Il sera interdit de boire de l’alcool sur la voie publique dans certains quartiers d’Anderlecht au cours de l’été. Le bourgmestre de la commune, Fabrice Cumps (PS), a signé une ordonnance de police dans ce sens, à la suite de nombreuses plaintes transmises par des habitants.

La mesure sera d’application du 1er juillet au 30 septembre prochains.

Selon le bourgmestre, de nombreux habitants se sont tournés vers les autorités locales pour dénoncer les nuisances engendrées par la consommation d’alcool dans l’espace public, notamment en petits groupes. La police locale a enregistré de nombreuses plaintes liées à cette consommation, pour trouble à l’ordre public (bagarres, comportements inappropriés), nuisances sonores mais aussi actes de malpropreté.

Un examen attentif des plaintes a permis de déterminer trois zones où se concentrent les difficultés: il s’agit d’une partie de Cureghem (globalement entre la gare du Midi et la chaussée de Mons en passant par le square de l’Aviation), le centre de la commune (rue Wayez, places de la Résistance, de la Vaillance, De Linde et parc Astrid) et La Roue – Bizet (entre la rue Félicien Rops, la place Bizet et les artères principales de la cité-jardin de La Roue).

L’ordonnance de police interdira la consommation de boissons alcoolisées dans les espaces publics précités. Les contrevenants à ce règlement s’exposent à une sanction administrative communale de 50 euros. L’interdiction ne s’applique pas à la consommation sur les terrasses des cafés, restaurants et autres établissements Horeca ainsi que dans le cadre des événements autorisés par la commune.