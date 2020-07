Le Parc Chlorophylle à Dochamps: apprendre en s’amusant

La Wallonie est une destination qui regorge de lieux magnifiques, où les touristes belges (et étrangers) peuvent véritablement changer d’air, vivre des émotions et des expériences intenses. Voici une activité parmi notre sélection de 10 idées pour des excursions à réaliser en famille cet été.

Le parc Chlorophylle marie le ludique, l’artistique et le pédagogique. Une grande plaine de jeux en bois, un parcours de cordages, des dessins de Jean-Claude Sevais, des peintures de Jean-Marie Winants posées sur des chevalets trouvent ici un écrin plus que parfait.

Mais Chlorophylle c’est surtout 33 attractions en bois sur le thème de la forêt, comme un tunnel végétal sensitif, des transats d’observation, un labyrinthe, etc. La plus spectaculaire: une passerelle, longue de 40 mètres et haute de 15 mètres qui permet de découvrir la strate supérieure d’une forêt, comme nous n’avons jamais l’occasion de le faire.

La raison du succès (61 024 visiteurs en 2019): des prix démocratiques (les familles ne payent que 5,80€ par personne) et un équilibre entre art, jeu, créativité et science. Ici, nous sommes les hôtes de la forêt.