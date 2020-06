PHOTOS | Le personnel médical mis en valeur sur une fresque géante à Ixelles

Sous les fenêtres de l’hôpital d’Ixelles, une immense fresque murale a été dessinée pour rendre hommage au personnel soignant.

L’endroit n’a évidemment pas été choisi par hasard. A quelques mètres seulement de l’hôpital d’Ixelles, une immense fresque décors depuis peu la façade d’un bâtiment dévasté du CPAS d’Ixelles, rue Jean Paquot.

Sur celle-ci on découvre le visage de membre du personnel de l’hôpital qui n’a pas compté ses heures pour soigner les malades atteints du Covid19. Il y a des infirmiers évidemment, mais pas seulement. L’initiative citoyenne a également voulu remercier et mettre en avant les chercheurs, mais également le personnel d’entretien qui se sont investis sans compter pour eux aussi combattre l’épidémie.-

« Alors que les applaudissements ne se font plus entendre, l’idée est qu’on n’oublie jamais tout ce qu’ils ont fait pour nous tous », commente le collectif derrière cette œuvre géante.

La façade du bâtiment a, elle, été décorée de plusieurs ballons. « En hommage à Thérèse, une infirmière, qui est décédée cette semaine du Covid, précise Amandine Lesay, l’une des street-artitse au micro de nos confrères de BX1. L’ensemble du personnel soignant pour lui rendre hommage a effectué un lâcher de ballons. Plutôt que d’inscrire son nom, ils nous ont demandé de représenter ceux-ci sur le mur. Un hommage à Thérèse, mais aussi à toutes les autres victimes du Covid. »

Propriété du CPAS d’Ixelles, le bâtiment n’a pour l’instant plus d’affectation. « Il était muré et ressemblait plus à une maison hantée, ajoute la street-artiste. L’objectif était en quelque sorte de lui donner une seconde vie et de donner un peu couleur au quartier. Ce qui fait toujours du bien dans cette période un peu morose. »

+ LIRE AUSSI | PHOTOS | Le visage de George Floyd veillera désormais sur Laeken : « Peindre tous les êtres humains avec la même palette de couleurs »