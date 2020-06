Coronavirus: le nombre de nouvelles infections en baisse, pas chez les jeunes enfants

Dagelijkse update van het aantal positieve gevallen in het @sciensano #COVID19BE dashboard:



📌 In totaal 61.361 positieve gevallen gemeld (+66 sinds gisteren)

📌 Weekgemiddelden -8% (89,9 -> 83,0)

📌 Toename in 0-9 leeftijdsgroephttps://t.co/AtVYuQ3lDv