Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce 29 juin. Cet article est mis à jour de façon régulière tout au long de la journée.

«On a dû gérer les rationnements»

Dès le 17 mars, Jean-Marc Rombeaux écrivait aux ministres pour demander du matériel de protection et des tests.

Hausse de la mortalité belge de 30% durant le confinement

Entre le 1er mars et le 31 mai, la Belgique recense près de 30% de décès en plus que la normale, rapporte Le Soir lundi, qui note encore que les femmes sont plus touchées que les hommes et que la région capitale est fortement touchée.

Pas encore de rebond en Wallonie picarde?

En Wallonie picarde, cela fait plusieurs semaines qu’on se refuse à parler de rebond. Le nombre de nouveaux cas ces sept derniers jours ne représente pas à proprement parler une «explosion».

Le nombre de nouvelles infections en baisse, pas chez les jeunes enfants

Quatre-vingt-trois nouvelles contaminations ont été relevées en moyenne la semaine passée, soit une diminution de 8% par rapport à la semaine précédente, a indiqué lundi Sciensano. Les contaminations auprès des enfants de 0 à 9 ans ont augmenté.

PHOTOS | Le personnel médical mis en valeur sur une fresque géante à Ixelles

Sous les fenêtres de l’hôpital d’Ixelles, une immense fresque murale a été dessinée pour rendre hommage au personnel soignant.

Près de 51 000 chômeurs de plus en mai en Belgique

La Belgique comptait en mai 359 538 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi ayant perçu une allocation, soit 50 959 de plus qu’en mai 2019 (+16,5%), annonce lundi l’ONEM. C’est la première fois depuis juillet 2016 que cette population augmente sur base annuelle.

Enseignement supérieur: masque obligatoire si le 1m50 de sécurité ne peut être respecté

Même sans contre-offensive de la pandémie d’ici la fin de l’été, le port du masque sera recommandé pour tous lors de la reprise des cours dans l’enseignement supérieur en septembre prochain, et sera même obligatoire lorsque les distances de sécurité de 1,5 mètre ne pourront être respectées.

Les pubs irlandais rouvrent leurs portes

La bière coule de nouveau à flots dans les pubs en Irlande, autorisés à rouvrir leurs portes lundi, après 15 semaines de fermeture due à la pandémie de nouveau coronavirus.

Chine, Allemagne, Portugal: ces pays forcés de reconfiner localement après un rebond de l’épidémie

Malgré les mesures drastiques prises aux quatre coins du monde, le coronavirus continue de sévir et force de nombreux pays à reconfiner certaines villes ou régions.

Un code-barres pour dépister les touristes en Grèce

Les touristes venant en Grèce à partir du 1er juillet devront remplir un questionnaire en ligne 48 heures à l’avance et recevront un code-barres qui déterminera s’ils doivent être soumis à un test de dépistage à leur arrivée.

