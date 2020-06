Le trio de négociateurs sommé par le PS de «clarifier son attachement à la démocratie»

De quoi justifier l’exclusive

Dans De Standaard, le ministre-président wallon Elio Di Rupo voit dans les propos de Mme Rutten «la confirmation de ce que (le président du PS) Paul Magnette et moi-même craignions depuis longtemps».

«Mais nous ne savions pas que ça allait aussi loin. Si la N-VA et le Vlaams Belang veulent collaborer, il est pour nous totalement impensable d’encore monter au gouvernement avec eux». Le Vlaams Belang est un parti qui est «dans le fond, raciste», insiste M. Di Rupo. «A chaque fois qu’un parti d’extrême droite comme celui-là monte au pouvoir, on constate à quel point les droits fondamentaux, les libertés individuelles et syndicales sont lourdement réduites. Je comprends parfaitement que Gwendolyn Rutten ait immédiatement dit non». Le socialiste wallon rappelle aussi que les tentatives du PS et de la N-VA de trouver un terrain d’entente ont toutes échoué par le passé. Il considère que le président de la N-VA Bart De Wever n’a jamais vraiment fait d’effort pour y parvenir.