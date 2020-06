Un an après son coup de force, Carola Rackete, capitaine du Sea-Watch, dénonce un bilan migratoire européen honteux

Méditerranée: première route migratoire vers l’Europe

La Méditerranée orientale est redevenue la route migratoire la plus active vers l’Europe avec 1.250 détections de passages frontaliers illégaux en mai, soit huit fois plus qu’en avril, précise Frontex. En Méditerranée centrale, le nombre de migrants en situation irrégulière a augmenté en mai de 40% par rapport au mois précédent pour atteindre environ 1.000. Le nombre de migrants arrivant en Europe par la route de la Méditerranée occidentale en mai a presque quadruplé par rapport à avril, passant à plus de 650. Sur les cinq premiers mois de l’année, le nombre de migrants s’y est élevé à plus de 3.700, soit moins de la moitié par rapport à l’année précédente.