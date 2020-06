Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce dimanche 28 juin. Cet article est mis à jour de façon régulière tout au long de la journée.

86 nouveaux cas enregistrés en Belgique

86 nouvelles infections au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrées dimanche, portant le nombre total d’infections en Belgique à 61.295, selon les données publiées en ligne par Sciensano.

Le débat sur le port du masque obligatoire n’est pas clos chez nous

Le gouvernement n’a pas définitivement écarté la possibilité d’imposer le port du masque dans les magasins, a laissé entendre la ministre de la Santé Maggie De Block, interrogée dimanche sur les images récentes de rassemblements de jeunes faisant la fête.

Plus de 10 millions de cas détectés dans le monde

Plus de 10 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 9h30 GMT.

Les Etats-Unis passent la barre des 2,5 millions de cas

Les Etats-Unis ont passé samedi la barre des 2,5 millions de contaminations au nouveau coronavirus et la pandémie semble hors de contrôle dans le sud du pays, déjà le plus frappé au monde.

Près d’un demi-million de personnes confinées à Pékin

La Chine a confiné dimanche près d’un demi-million de personnes près de la capitale Pékin, touchée depuis mi-juin par un rebond de Covid-19 que les autorités décrivent encore comme «grave et complexe».

