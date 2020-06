PHOTOS | Les joueuses de NWSL mettent un genou à terre lors de l’hymne américain

La première rencontre d’une ligue professionnelle de sport aux Etats-Unis depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 opposait samedi les équipes de football féminin de North Carolina Courage et Portland Thorns à Herriman (Utah).

Cette rencontre de la Challenge Cup de la NWSL (National Women’s Soccer League) a été marquée par une action particulière au moment de l’hymne américain. Toutes les joueuses ont mis un genou à terre, rapporte ESPN.

Peu avant le match, les joueuses ont publié un communiqué pour expliquer leur action.

«Nous avons mis un genou à terre aujourd’hui pour protester contre l’injustice raciale, la brutalité policière et le racisme systémique à l’encontre des Noirs et des personnes de couleur en Amérique», précise la déclaration. «Nous aimons notre pays et nous avons saisi cette occasion pour le maintenir à un niveau plus élevé. Il est de notre devoir d’exiger que les libertés et les droits sur lesquels cette nation a été fondée soient étendus à tous».

Depuis le décès d’un Afro-Américain George Floyd à la suite d’une arrestation par un policier blanc, le 25 mai à Minneapolis, un mouvement de protestation contre le racisme aux Etats-Unis s’est développé et le monde sportif le soutient activement. .