Une alternance de nuages, d’averses et d’éclaircies pour clôturer le week-end

Il fera partiellement à très nuageux, dimanche matin, avec par endroits quelques pluies ou averses, surtout sur la moitié est du pays.

L’après-midi, les éclaircies s’élargiront sur l’ouest et le temps devrait devenir généralement sec après que les dernières averses se soient évacuées par l’est. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Fagnes, 21 degrés sur le centre et 22 degrés en Campine. Le vent d’ouest sera modéré dans l’intérieur du pays et assez fort au littoral, indique l’IRM.

En soirée, nous aurons de larges éclaircies. Plus tard dans la nuit, la nébulosité augmentera depuis l’ouest et quelques pluies ne sont pas exclues surtout au sud du Sambre et Meuse. Les minima seront compris entre 9 et 14 degrés. Le vent de sudouest deviendra faible à modéré sur la partie centrale du pays, mais il restera modéré en haute Belgique et même parfois assez fort au littoral.