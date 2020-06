Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce samedi 27 juin. Cet article est mis à jour de façon régulière tout au long de la journée.

Légende Belgique Monde Sport Culture Buzz

Nouveau bilan en Belgique: 92 nouveaux cas, 15 nouvelles hospitalisations 92 nouveaux cas de coronavirus ont été constatés par jour en moyenne, du 17 au 23 juin, selon les derniers chiffres communiqués ce samedi matin par l’Institut de Santé publique Sciensano. + LES DERNIERS CHIFFRES

États-Unis: rendre ou non le masque obligatoire?

La pandémie semble se redéployer aux États-Unis. Certains États imposent le port du masque; d’autres s’y refusent.

+ LIRE

Comment le confinement a permis un bond de 10 ans du numérique à l’école

Des dizaines et des dizaines de feuilles à scanner pour envoyer aux élèves, des mails qui débordent, des réponses qui se croisent, des appels téléphoniques qui se multiplient, des vidéos conférences qui se mettent en place dans un certain chaos… Mi-mars, en ce début de confinement, le monde de l’enseignement belge francophone tente de retomber sur ses pattes et s’élance dans l’inconnu: il faut tenter de maintenir le lien avec les élèves et conserver l’apprentissage.

+ LIRE

La Belgique a acheté 30 millions de masques insatisfaisants

Le ministre Philippe De Backer, qui dirige l’équipe des achats depuis la crise du coronavirus, admet que de nombreux masques fournis se sont avérés insatisfaisants.

+ LIRE

L’Inde dépasse 500.000 cas de coronavirus, record de 18.500 cas en une journée

En Inde, le pays recense un total de 15.685 décès. Selon les épidémiologistes, la pandémie n’a pas encore atteint son pic, attendu dans plusieurs semaines.

+ LIRE

Préavis donné aux 3/4 des traceurs wallons

Le 1er juillet, il ne restera plus qu’un quart des 400 personnes engagées mi-mai dans le cadre du tracing wallon.

+ LIRE