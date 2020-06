Deux véhicules en feu la nuit dernière à Seraing

Deux véhicules ont brûlé dans la nuit de vendredi à samedi à Seraing (province de Liège), ont indiqué samedi les pompiers de Liège.

Le premier incendie s’est produit vers 22h00 rue du Teris. Un véhicule isolé était la proie des flammes. À l’arrivée des pompiers, l’engin était totalement embrasé et la police était sur place.

Le second s’est déroulé à 23h50 rue Five, aussi à Seraing. Une voiture était en feu sur le parking du val Saint-Lambert, ont précisé les pompiers. Une fois de plus, le véhicule était totalement embrasé à l’arrivée des hommes du feu.

Aucune victime n’est à déplorer.