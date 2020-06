Quelle météo pour ce dernier week-end de juin?

Ce matin, une zone de pluie quittera le pays par le nord-est et l’est. Dans l’après-midi, une nouvelle zone de pluie atteindra le pays par l’ouest mais les précipitations seront faibles.

Il fera assez nuageux ce samedi et venteux. Un orage est encore possible au nord-est du pays. Les maxima seront compris entre 21 et 26 degrés, selon les prévisions de l’IRM.

Ce samedi matin, une zone de pluie quittera le pays par le nord-est et l’est. Dans l’après-midi, une nouvelle zone de pluie atteindra le pays par l’ouest mais les précipitations seront faibles. Les maxima seront de l’ordre de 21 ou 22 degrés à la mer et en Ardenne, autour de 23 ou 24 degrés dans le centre du pays, et encore 26 degrés dans le nord-est du pays. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales possibles jusqu’à 70 km/h.

Dans la nuit, la nébulosité restera variable à abondante sous un temps souvent sec. En fin de nuit, le risque de précipitations augmentera en Ardenne. Les minima descendront vers 14 degrés en Haute Belgique et autour de 15 ou 16 degrés dans le centre et à la mer. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest.

Nous perdrons quelques degrés supplémentaires ce dimanche avec des maxima ne dépassant pas 21 degrés. Le ciel sera partiellement nuageux et généralement sec en Flandre. En Wallonie et principalement en Ardenne, on prévoit d’abord un peu de pluie ou quelques averses puis le temps deviendra pus sec en fin d’après-midi.