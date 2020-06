Seize joueurs positifs au coronavirus en NBA lors des tests en vue de la reprise de la saison

Seize joueurs de NBA, le championnat nord-américain de basket, ont été testés positifs au Covid-19 lors des tests effectués le 23 juin en vue de la reprise du championnat le 31 juillet avec 22 équipes réunies à Orlando.

En tout, 302 joueurs de NBA ont été testés le 23 juin. Les 16 joueurs positifs resteront en auto-isolement jusqu’à ce qu’ils satisfassent aux protocoles de santé publique pour mettre fin à l’isolement et qu’ils aient été autorisés par un médecin à le faire, a précisé la NBA.

La NBA n’a dévoilé aucun nom. Ces derniers jours, plusieurs joueurs ont révélé avoir été testés positifs, comme Malcolm Brogdon (Indiana Pacers) ainsi que Alex Len et Jabari Parker (Sacramento Kings). Mercredi, ESPN avait révélé que Nikola Jokic, la star des Denver Nuggets, a été testé positif au coronavirus en Serbie et a reporté son retour aux États-Unis.

La plupart des joueurs et staffs ont dû passer ces tests mardi, selon les protocoles mis en place par la NBA.

C’est une étape préliminaire avant leur grand départ prévu, entre le 7 et le 9 juillet, en Floride où, depuis plus d’une semaine, a lieu une spectaculaire recrudescence des cas de coronavirus: désormais plus de 100.000, selon le dernier comptage.