L’entraîneur de Lille convaincu par la collaboration avec l’Excel Mouscron

Christophe Galtier se montre confiant alors que l’officialisation du rachat de Mouscron devrait tomber mercredi.

Si rien n’est officiel pour le moment, pour le rachat de Mouscron par Lille, cela devrait être acté la semaine prochaine, probablement mercredi. Pour une question de comptabilité, l’officialisation ne peut apparemment pas tomber avant le 1er juillet.

En attendant, Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC, s’est exprimé à propos du projet entre Lillois et Hurlus. «Pour moi, c’est une très bonne idée, commente l’ancien coach de Saint-Étienne. Outre la proximité entre les deux clubs, le fait d’avoir une autre équipe qui évolue en première division est important pour le projet du président. Il souhaite faire éclore nos jeunes le plus rapidement possible. Il y a un net écart entre les matches de championnat et ceux de Nationale 2. Le fait que nos jeunes joueurs puissent s’entraîner dans un contexte professionnel d’une équipe première et qu’ils puissent évoluer en D1 est très bénéfique pour eux et pour le club.»

Par ailleurs, malgré le programme chargé des Dogues, Galtier aura un œil attentif sur l’évolution de ses jeunes joueurs au Canonnier. « Il y aura des échanges permanents entre les clubs et les deux staffs, dit-il. On prendra le temps pour aller voir jouer Mouscron.»

Notons qu’un match amical aura lieu entre l’Excel et Lille, le 18 juillet.