Végétaliser sa façade: ce qu’il faut savoir

Exemple réussi de végétalisation: ce jasmin égayant la façade du salon de coiffure de Marion Saelens à la rue du Gaz, tout en ne gênant pas piétons et PMR. Un réel plaisir pour les yeux et le nez! EdA

Suite à une interpellation de l’opposition,la bourgmestre a détaillé ce qu’on peut faire et ne pas faire en attendant la création d’un permis de végétaliser.

ors du dernier conseil communal, la conseillère socialiste Fatima Ahallouch a interpellé la Ville afin de savoir quelles étaient les règles en vigueur sur le territoire mouscronnois.

La bourgmestre a indiqué que ce type d’aménagement égayant la voie publique n’était pas soumis à un permis d’urbanisme. Cela ne signifie pas pour autant que tout est permis!

Pas de procédure pour le moment

«Il y a lieu d’encadrer les plantations sur le domaine public afin de maintenir les largeurs PMR nécessaires, s’assurer du type de plantes et de supports en vue de la sécurité des piétons, le type d’enracinement par rapport à la proximité des impétrants et autres infrastructures souterraines.

Aujourd’hui, il n’existe aucune procédure. Le citoyen fait une demande au collège communal qui traite au cas par cas, en fonction des éléments précités et sur avis des services concernés.

La réalisation de façade(s) végétale(s) visible(s) depuis la voirie est soumise à permis d’impact limité sans architecte.»

Déjà des tentatives infructueuses

«Des expériences ont déjà été menées par la Ville de Mouscron comme la végétalisation des façades dans les années 90 ou plus récemment l’adoption de pieds d’arbre. Cette dernière, menée par le service environnement, s’accompagnait de distribution de semences de prés fleuris.

Malheureusement, ces expériences n’ont eu qu’un succès relatif. La Ville n’a pas abandonné l’idée, rajoute Mme Aubert.

Un tel projet est repris au Plan de cohésion sociale 2020-2025 dans l’axe 4 «Droit à l’alimentation». Cette action, dénommée «Incroyables comestibles», consiste à promouvoir l’agriculture (urbaine) participative en invitant à planter là où c’est autorisé et à mettre les récoltes en partage. Cette action sera menée en partenariat avec les équipes populaires.

Un permis de végétaliser est en réflexion

Par ailleurs, le collège communal, via sa cellule environnement, est ouvert à relancer un projet sous forme de permis de végétaliser tout en assurant un meilleur cadre afin que le succès attendu puisse être au rendez-vous. L’accompagnement spécifique des initiatives en la matière, les incitants éventuels et la communication à ce sujet seront organisés dès que le projet de permis de végétaliser sera plus abouti.»